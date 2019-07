Pascal Leipelt regiert in Osterwick

Osterwick. Um 16.23 Uhr fällt der entscheidende Schuss im Schützenbusch – und Schießmeister Michael Althoff hat mitgezählt: Mit 259 Schuss ist Pascal Leipelt nach knapp eineinhalb Stunden der neue König der Schützenbruderschaft Osterwick. Sofort wird er feierlich auf die Schultern seiner Schützenkollegen gehoben. Dabei wird es laut: Neben den Jubelschreien stimmt auch der Musikzug ein feierliches Ständchen an, und eine lange Schlange bildet sich, um der frischgebackenen Hoheit zu gratulieren. „Da war ein Vollpfosten vor mir, der nicht richtig schießen konnte“, lacht Leipelt laut. Gemeint ist damit Vizekönig Tobias Schönnebeck, der den alles entscheidenden Schuss ganz knapp verzogen hat und lauthals in das Gelächter mit einstimmt. Beide hatten bereits vorher die Regentschaft in einer Wette im Schießkeller zwischen sich ausgemacht. Den Konkurrenten Bernhard Volkery, Norbert Kelliger, Frank Hambrügge und Hubert Pöker ließen die beiden am Gewehr keine einzige Chance.

Von Tom-D. Rademacher