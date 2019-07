Volles Programm auf dem Platz

Im Mittelpunkt stehen dabei die Mannschaftswettkämpfe in Dressur und Springen der Klasse A sowie der Jugendwettkampf in Dressur und Springen der Klasse E. Der Titelverteidiger für den Egelborg-Pokal ist die Mannschaft des ZRFV Schöppingen, die des ZRFV Legden II verteidigt den Titel „Hermann-Terhörst-Trophy“. Für das leibliche Wohl ist rund um die Turniertage gesorgt, teilen die Organisatoren mit.

Start ist am Freitag um 8.30 Uhr mit den Springpferdeprüfungen von A** bis M*, nachmittags stehen die Springprüfungen Klasse E und A auf dem Programm. Die Dressurprüfungen finden am Freitagnachmittag in der Reithalle auf der Anlage der Familie Merschformann statt. Der Mannschafts-Dressurwettbewerb der Klasse E startet um 16.30 Uhr, der der Klasse A um 17.30 Uhr.

Samstags geht es um 8 Uhr weiter. Höhepunkt des Tages wird das Springen der Senioren-Mannschaft sein: Aus jedem Reitverein nimmt ein Reiter teil – es wird aber außerhalb der Wertung in Springen und Dressur angetreten. Unter anderem lockt außerdem am Samstag ein Freiluftgottesdienst um 18 Uhr mit Pastor Dirk Holtmann auf den Platz. Im Anschluss steht das Mannschafts-Springen der Klasse A** der Turniergemeinschaft St. Josef an.

Das Programm am Sonntag geht um 10 Uhr mit dem Mannschafts-Stilpring-Wettbewerb und um 13 Uhr mit dem Führzügel-Wettbewerb weiter. Um 14.15 Uhr geht es um den Preis des Fürsten zu Salm Horstmar mit der Springprüfung der Klasse M**. Mit den Platzierungen findet das Turnier seinen Abschluss.