„Ein Meilenstein für die gemeindliche Flagge“

„Das ist ein Meilenstein, den wir uns auf die gemeindliche Flagge schreiben können“, zeigt sich Bürgermeister Christoph Gottheil erleichtert. Das Thema Dorfgemeinschaftshaus sei damals im Zuge des IKEK (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept) für alle drei Ortsteile aufgegriffen worden – und trägt für Darfeld nun Früchte. „Wir freuen uns natürlich, dass wir die Förderung bekommen haben“, sagt Rolf Froning, Geschäftsführer von Turo Darfeld.

Das barrierefreie Gebäude am Eingang des Kunstrasenplatzes soll in drei Einheiten eingeteilt werden, die mit Zwischenräumen verbunden werden sollen. Damit der Förderantrag im Februar gestellt werden konnte, hat ein Architekturbüro bereits erste Planungen für einen etwaigen Bau entworfen, „das sind aber nicht die endgültigen“, sagt Gottheil. In jedem Fall soll das neue Dorfgemeinschaftshaus einstöckig werden. „Es soll viele Nutzungen unter einem Dach geben“, blickt Gottheil in die Zukunft. So soll der Gemeinschaftsraum nicht nur als Sportheim für Turo dienen, „auch Versammlungen, Strickrunden oder Doppelkopfnachmittage können dort stattfinden“, zählt Gottheil als Beispiele auf. Die Gemeinde wartet nun den Förderbescheid formal ab und wird im nächsten Zuge den Bauantrag vorbereiten.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Gemeinschaftshaus auf 1,77 Millionen Euro, 90 Prozent der Kosten werden durch die Förderung gedeckt. „Besser hätte es für uns nicht laufen können“, bringt es Markus Plogmaker, 2. Vorsitzender des Sportvereins, auf den Punkt.