„Wir führen in diesem Teilstück eine komplette Deckenerneuerung durch“, informiert Claudia Scholten von Straßen.NRW. „Deshalb ist auch eine Vollsperrung nötig.“ In diesem Zuge soll auch die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Legden vor der Gaststätte erneuert werden. „Der Wartebereich wird vergrößert und die komplette Bushaltestelle wird um wenige Meter verschoben“, so Scholten. Auch der parallel verlaufende Radweg müsse wegen der Bauarbeiten zeitweise gesperrt werden. Denn die Bundesstraße werde durch die neue Asphaltschicht ein wenig höher sein. Dementsprechend müssten die Übergänge zwischen Radweg und Straße angepasst werden.

Die Umleitung für die Autofahrer führt von Coesfeld aus kommend vor dem Ortseingang Holtwick links ab über die L 571 nach Gescher. Von dort aus folgen die Autofahrer der K 34 und K 33 zurück in Richtung Legden.

Der Fernverkehr wird bereits ab Höven abgeleitet, ebenfalls über Gescher. Diese Umleitung führt dann über die K 34 und 35 direkt nach Ahaus. „Alle Umleitungen sind aber ausreichend ausgeschildert“, kündigt Scholten an. Wenn alles wie geplant klappt, sollen die Bauarbeiten Ende August – und damit zu Beginn des neuen Schuljahres – beendet sein.