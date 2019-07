Die Bürgerstiftung Rosendahl nutzte die Gelegenheit, um dem Politiker die Mitfahrerbänke vorzustellen. „Das Projekt soll ein Ersatz für den Öffentlichen Nahverkehr sein, den es zwischen den drei Ortsteilen nicht gibt“, erklärt Vorstandsvorsitzende Annegret Lülf-Reinersmann. „Wir wollen damit auch die Menschen verbinden.“ Davon zeigte sich Henrichmann begeister: „Es ist schön, wenn man gemeinsam etwas bewegen und Verbindungen schaffen kann“, sagte er. Er betonte, dass er genau solche Ziele während seiner Sommertour habe: „Ich habe auch eine Kiepenkerl-Funktion: Neue Ideen aufnehmen und in meiner Arbeit weitergeben“, so Henrichmann. Neben Vertretern der Bürgerstiftung waren auch CDU-Fraktionsmitglieder anwesend. In einem gemeinsamen Gespräch im Rathaus diskutierte die Runde im Anschluss neben dem Förderprogramm „Jung kauft Alt“ auch über die aktuelle Flüchtlingssituation. So stand etwa die Frage im Raum, wie gut ausgebildete Flüchtlinge auch in Deutschland ihren Anforderungen entsprechend Arbeit finden. „Wir müssen tunlichst auf die Sprache achten. Denn ohne Deutsch-Kenntnisse geht es nicht“, sagte Henrichmann und betonte, dass ausländische Arbeiter nötig seien, es aber „klare Spielregeln zur Integration“ brauche.