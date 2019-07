Zeltwochenende geht in die nächste Runde

Los geht es am Freitag (2. 8.) ab 16 Uhr auf dem Sportplatz. Der Verein weist darauf hin, dass jeder Teilnehmer für das Wochenende ein eigenes Zelt mitbringen muss. Außerdem ist ein verkehrssicheres Fahrrad, Badesachen, feste Schuhe sowie Kleidung für jedes Wetter erforderlich.

In diesem Jahr steht neben der gemütlichen Runde am knisternden Lagerfeuer und einer spannenden Nachtwanderung am Samstagabend erstmalig auch ein Ausflug zum Ketteler Hof in Lavesum auf dem Programm, teilen die Organisatoren mit. Auch eine kühle Wasserrutsche, Fußballturniere, Spielenachmittage, einen Lagertanz und vieles mehr sorgen dafür, dass das Wochenende für alle zu einem kurzweiligen Vergnügen wird. Das Ende wird am Sonntag (4. 8.) gegen 9.30 Uhr sein.

Die Kosten für die Teilnahme betragen pro Kind 15 Euro. Anmeldungen sind bis zum Mittwoch (31. 7.) in der LVW-Versicherung oder in der Sparkasse Darfeld möglich.