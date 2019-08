Vor allem in einem Abschnitt auf der Horst nahm das Wasser teilweise hohe Fließgeschwindigkeiten an. Die Firma Dirks aus Havixbeck hat deshalb den Bachverlauf verändert. Anstatt auf einer geraden Strecke verläuft der Bach nun geschwungen. „Unser Ziel war es, die Geschwindigkeit stark zu bremsen“, erklärt Caesperlein. Dazu wurde eine Schneise in das angrenzende Maisfeld geschnitten, Grundstückseigentümer ist dort die Gemeinde. Im Bach selbst wurden einige Wurzelstöcke eingebaut, sodass sich Tiere darin aufhalten, verstecken und erholen können. Bei Hochwasser werde die neu geschaffene Grünfläche überschwemmt. „Das wiederum bietet auch Vögeln und anderen Lebewesen Lebensraum“, wirft Christoph Scharner von der Förderungsbehörde ein. „Außerdem trägt die Umgestaltung auch dazu bei, dass das Wasser nicht direkt in andere Gewässer fließt, sondern auf den Feldern bleibt“, ergänzt Jörg Hörbelt vom Wasser- und Bodenverband Dinkel. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Coesfeld sowie die Bezirksregierung haben jetzt die Umgestaltungen offiziell abgenommen – für eine gute Fauna in der Heimat.