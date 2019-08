Bauarbeiten auf der B 474 mehr als gut im Zeitplan

Mehr als gut im Zeitplan sind die aktuellen Bauarbeiten auf der B 474 zwischen Holtwick und Legden. Das teilte Stefan Elsinghorst von Straßen.NRW jetzt mit. Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern, vom Ortsausgang Holtwick bis zur Gaststätte Hermanns Höhe, wird die Fahrbahn saniert. Bislang wurde die alte Asphaltdecke abgefräst und in den vergangenen Tagen drei neue Schichten aufgebracht. In dieser Woche werden nun die Zufahrten und die Fahrradwege angepasst, da die Straße mit den neuen Schichten etwas höher sei als vor der Sanierung. „Außerdem müssen noch Markierungsarbeiten erledigt und die Beschilderung aufgestellt werden“, sagt Elsinghorst. Wenn alles gut läuft, seien die Bauarbeiten am Freitag abgeschlossen. Foto: Leon Seyock

Von Allgemeine Zeitung