Brocker Schützen feiern ab Freitag

Holtwick. Das amtierende Königspaar Andreas Schulenkorf und Charlotte Elverich will mit seinen Ehrenpaaren Irina Roling und David Benjamins sowie Amelie Guljasch und Tobias Kühlkamp noch einmal so richtig feiern. Am Wochenende steht nämlich beim Schützenverein Brock Holtwick e.V. das Schützenfest auf dem Programm. Abschied ist befohlen. Erstmals beginnt das Fest an einem Freitag mit der Messe im Festzelt auf dem Heidbrink um 18.30 Uhr. Am Samstag treten die Schützen dann um 12.45 Uhr an und ermitteln beim anschließenden Königsschießen ihren neuen Regenten. Neu in diesem Jahr ist auch der Termin für das Kinderschützenfest, das Sonntag (11. 8.) um 14 Uhr stattfindet.

Von Allgemeine Zeitung