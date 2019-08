Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise durch den Alltag. „Er sieht Dinge, die wir Konsumenten in unserem normalen Leben einfach hinnehmen. Er nimmt diese unterhaltsam aufs Korn und hinterfragt vieles. Er legt auch mal den Finger in die Wunde“, so Hinske-Mehlich. Und dass sein Programm, mit dem er seit mehreren Monaten durch die Bundesrepublik tourt, den Namen „Chaos“ trägt, ist kein Zufall. „Er selbst beschreibt sich als chaotischer Typ, der seine komplette Familie regelmäßig in den Wahnsinn treibt“, berichtet die Kulturbeauftragte. So wird das Thema Familie an dem Abend ein großes sein.

Ursprünglich kommt Tobias Mann aus der Mainzer Gegend, ist aber schon lange durch Fernsehsendungen und als Buchautor über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinweg bekannt. 7 Karten gibt es unter anderem für 22,70 Euro im Ticketshop der Allgemeinen Zeitung in Coesfeld, Rosenstraße 2. Los geht es ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Unterstützt wird die Gemeinde von der Volksbank Baumberge eG.