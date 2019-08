Holtwick. In ein wahres Atelier haben sich die Räume der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Nikolausschule in Holtwick verwandelt. Zahlreiche Papprollen in jeder Dicke und Länge sind in Kartons aufgetürmt. Dazu gibt es farbige Pappbögen, blecherne Flaschendeckel, glitzernde Sterne zum Aufkleben und Wasserfarbe.

Von Manuela Reher