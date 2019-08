Vandalen wüten in Sekundarschule

Osterwick. Mehrere Gebäude der Sekundarschule Legden Rosendahl in Osterwick und ein nahe gelegenes Vereinsheim haben Vandalen in der Nacht zu Dienstag aufgesucht. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter Fenster auf und schlugen oder traten in der Sekundarschule Innentüren und Glastüren ein. In der Mensa entleerten sie einen Feuerlöscher. Aus dem Vereinsheim am Fabianus-Kirchplatz stahlen sie Getränke. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 02541/ 140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung