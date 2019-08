Neue Rutsche im Dorfpark

Das alte, marode Spielhäuschen für Kleinkinder im Osterwicker Dorfpark sollte gegen eine neue Rutschen-Spielkombination ersetzt werden. Weil verschiedene Modelle hierfür in Frage kamen, konnten auf dem Osterwicker Frühlingsfest am Stand des Heimatvereins die Rosendahler Familien ihren Favoriten auswählen. Insgesamt haben sich 314 Familien mit Kindern an dieser Abstimmung beteiligt, wie Gregor Deitert vom Heimatverein mitteilte. Das eindeutige Ergebnis kann seit dieser Woche im Dorfpark auf Herz und Nieren getestet werden. Unter allen abgegebenen Stimmen hat der Heimatverein einen 15-Euro-Gutschein für „Rosendahler Blüten“ verlost. Gewonnen hat Karina Tenti, die mit ihrer Tochter Maja die neue farbenfrohe Rutsche auch als erste ausprobieren konnte.

Von Allgemeine Zeitung