Father Geofrey in Darfeld zu Gast

Darfeld. Der Geistliche Father Geofrey Tumusiime aus Uganda ist in Darfeld willkommen geheißen worden. Father Geofrey ist der Vorsitzende des Partnervereins „Hilfe für Menschen in Hoima /Uganda e.V.“ in Uganda. Er wird bis zum 30. August in Rosendahl bleiben. In dieser Zeit wird er das Seelsorgeteam der katholischen Pfarrgemeinde unterstützen und natürlich über seine Arbeit in Uganda berichten. Der Verein „Hilfe für Menschen in Hoima/ Uganda e. V.“ lädt hierzu rechtzeitig alle Interessierten ein. Der Verein freut sich sehr, Father Geofrey nun persönlich kennen zu lernen,wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf dem Bild ist Father Geofrey zu sehen, den die beiden Vorstandsmitglieder Franz Potthoff (l.) und Martin Schenkel (r.) begrüßen.

Von Allgemeine Zeitung