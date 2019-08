Betrunken gegen geparktes Auto gefahren

Darfeld. Schwer verletzt worden ist ein 42-jähriger Rosendahler bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 23 Uhr. Der Rosendahler befuhr mit seinem Auto die Osterwicker Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Wie die Polizei mitteilte, kam der Pkw-Fahrer vermutlich aufgrund von Alkoholgenuss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Rosendahlers fest. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen. An seinem und dem geparkten Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.

Von Allgemeine Zeitung