Wo der Teamgeist regiert

Holtwick. In schwarz-weißen Trikots – also in den Vereinsfarben von Schwarz-Weiß Holtwick – tummeln sich zurzeit 105 Kinder im Holtwicker Sportzentrum. Doch die kleinen Sportler tragen nicht die Vereinstrikots, sondern nehmen an den Elsbecker Fußballferien teil, die der Sportverein gemeinsam mit der Erlebniswelt Fußball zum siebten Mal in Folge auf die Beine gestellt hat. In diesem Jahr sind eben Schwarz und Weiß als Farben für die Trikots ausgewählt worden.

Von Manuela Reher