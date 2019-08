Name soll Überraschung sein

Heute abend wird eine Jury darüber abstimmen, welcher Name ausgewählt wird. Der Jury gehören unter anderem Bürgermeister Christoph Gottheil, die Vorsitzende des Holtwicker Werberings Ilona Faulhaber, der Sportvereins-Vorsitzende Christian Flenker und das Ehrenmitglied des Vereins Thomas Fedder an.

Der Gymnastikraum, den die Vereinsmitglieder mit eigener Muskelkraft in zahlreichen ehrenamtlich geleisteten Stunden errichtet haben, steht kurz vor der Fertigstellung. Nach den Sommerferien können die ersten Sportgruppen regelmäßig die neue Halle nutzen.

Schwarz-Weiß Holtwick hatte zu einem Namenswettbewerb für das neue Gebäude aufgerufen. „Der Name sollte eingängig, kurz und leicht auszusprechen sein und nur schwer mit anderen Gebäuden oder Einrichtungen verwechselt werden können“, erläuterte Jörg Gottheil.

Unter den Vorschlägen sei auch ein Name, der auf den Gründer von Schwarz-Weiß Holtwick, auf den Kaplan Franz Lammerding, hinweise. Dieser hat den Sportverein am 5. Februar 1926 gemeinsam mit Junglehrer Karl Kestermann aus der Taufe gehoben. Die Sportler legten auf der Eissingschen Wiese am Bahnbüschchen einen behelfsmäßigen Sportplatz an. Dort konnte die Fußballmannschaft die sonntäglichen Spiele in der zweiten Kreisklasse durchführen.

Der Vorschlag, die neue Halle nach dem Vereinsgründer zu benennen, stamme von einem ehemaligen Holtwicker, teilte Jörg Gottheil mit.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es am 5. Februar 1946 – also auf den Tag genau 20 Jahre nach der ersten Gründung – eine Neugründung des Vereins gegeben. Dafür verantwortlich zeichneten unter anderem Karl und Willi Thies, Heinrich Fleige und Heinz Kögging. Vielleicht tauchen auch diese Namen als Vorschläge für die neue Gymnastikhalle auf. Unter den Vorschlägen sollen auch witzige Varianten sein, über die man geschmunzelt habe.

Bereits in sieben Jahren feiert Schwarz-Weiß Holtwick seinen 100. Geburtstag.

Der neue Name für den Gymnastikraum wird erst am 15. September bekannt gegeben, teilt Jörg Gottheil, mit. Dann wird das neue Gebäude am Sportplatz offiziell eingeweiht. Die Verkündung des Namens soll eine Überraschung sein. Bis dahin wolle man versuchen, den Namen in kleinem Kreis geheim zu halten. Eine Beschilderung soll in Zukunft nicht nur auf die Gymnastikhalle, sondern auch auf das Sportgelände in Holtwick hinweisen.

Die Gewinner des Namenswettbewerbs dürfen sich über die beliebten Einkaufsgutscheine, die Rosendahler Blüten, freuen.

Die Vereinsmitglieder und die übrige Bevölkerung sollen am 15. September auch Gelegenheit bekommen, das neue Gebäude nicht nur von außen, sondern auch von innen kennenzulernen.

Mit der Einweihung wird für die Holtwicker Sportler ein lang gehegter Traum wahr. Für den neuen Gymnastikraum hat die Gemeinde einen Zuschuss von 33 000 Euro gegeben. Die weiteren Kosten hat Schwarz-Weiß Holtwick aus eigenen Mitteln und Eigenleistungen aufgebracht.

Der Gymnastikraum, mit dem der Verein dem steigenden Bedarf an Übungsräumen nun Rechnung tragen kann, ist an das bestehende Tennisheim am Ollen Kamp angebaut worden.

Die Pläne hatte der Verein erstmals im Frühjahr 2017 vorgestellt. Lange hat man auf die Baugenehmigung gewartet, bis im Sommer 2018 der erste Spatenstich erfolgen konnte.