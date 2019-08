„Steindorf kocht“ bei „Rock am Gleis“

Darfeld (mr). Die Besucher des Musikfestivals „Rock am Gleis“ am kommenden Samstag (24. 8.) am Bahnhof Darfeld können sich auf eine tolle Bewirtung freuen. Neben dem gewohnten Imbiss baut der Osterwicker Ralf Steindorf erstmals auf dem Festivalgelände in Darfeld einen Kochstand auf. Dann heißt es „Steindorf kocht“. Das Team bereitet asiatische Nudeln mit Hähnchen-Nuggets zu. Zuschauen bei der Zubereitung ist ausdrücklich erwünscht. Ab etwa 18 Uhr werden die Portionen ausgegeben. Besucher des Oldtimertages im Autohaus Voss und des evangelischen Kirchentags in Dortmund hatten bereits Gelegenheit, diese Köstlichkeit aus Fernost zu genießen. Auf dem Bild ist Ralf Steindorf (l.) mit prominenten Kochgehilfen zu sehen. Foto: Archiv

Von Manuela Reher