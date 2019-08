Bei Unfall auf L 555 schwer verletzt

Osterwick. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 555 ist am Montag gegen 16.30 Uhr ein Autofahrer (28) aus Rosendahl schwer verletzt worden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Pkw-Fahrer wollte von der L 555 nach links auf die Straße Elsen abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Coesfelders (28). Dieser konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Wagens des Rosendahlers. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Rosendahler in ein Krankenhaus. Auch der Coesfelder wurde in ein Krankenhaus gebracht – zur ambulanten Behandlung. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird mit etwa 10 000 Euro beziffert.

Von Allgemeine Zeitung