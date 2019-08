Osterwick. Zu einer gemütlichen Pause inmitten einer grüne Oase laden drei neue hochwertige Sitzgelegenheiten im Dorfpark in Osterwick ein. Das Team der Kleiderkammer in Osterwick hat die Anschaffung dieses Mobiliars finanziell unterstützt. Der Heimatverein hat die hölzernen Stühle am neuen Wassertretbecken aufgebaut.

Von Allgemeine Zeitung