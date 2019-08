Holtwick. „Europa“ heißt das große Thema beim Holtwicker Herbst in diesem Jahr. Am Samstag (21. 9.) verwandelt sich das Gelände zwischen Feuerwehrgerätehaus und Parkstraße in eine riesige Partylandschaft, bei der die Partnerschaft der Gemeinde Rosendahl zu den Partnergemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc in Frankreich eine tragende Rolle spielen soll.

Von Manuela Reher