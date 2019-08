Dieses Klangerlebnis an diesem außergewöhnlichen Spielort macht die renommierte Konzertreihe „mommenta münsterland“ möglich. Sie verzaubert zum 17. Mal mit Klassik, die begeistert und packt. Alltagsorte werden in stimmungsvolle Konzertsäle verwandelt. Die Reihe veranstaltet die GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit in Kooperation mit der VR-Bank Westmünsterland und der Münsterländischen Bank Thie & Co.

Die Kapelle St. Anna, die die Höpinger stets mit viel Liebe pflegen, verwandelt sich am 14. September in einen festlichen Ort. Für einen Augenblick ist der Alltag außen vor – für den mommenta-Moment. Das kleine Gotteshaus hat eine besondere Atmosphäre, auf die speziell das Programm abgestimmt sind. Die Konzertbesucher sind nah am Bühnengeschehen und können ungezwungen beste Musik genießen. In der Pause laden die Gastgeber zu einem Gläschen mit Snack und Gesprächen ein.

Hochexpressiv und pa-ckend werden Anna Stegmann und Jorge Jiménez die Stimmungen und Sehnsüchte zum Ausdruck bringen, die sich mit dem geheimnisvollen Erdtrabanten verbinden.

Mond-Stücke aus 900 Jahren vereinigen sich zu einer Klangwelt, in der Renaissance- und Barockmusik so modern wirken wie die eingespielten Soundscapes und Musik des 20. Jahrhunderts.

Die Virtuosen spielen auf diversen Blockflöten, Violine und Fidel Stücke von Hildegard von Bingen aus dem Mittelalter bis zu Béla Bartók, von Franz Ignaz Biber und Johann Sebastian Bach bis zu Eugène Ysaÿe aus dem 20. Jahrhundert.

Die Epochengrenzen sind aufgehoben, alle Musik ist im Hier und im Jetzt: Ausdruck des einen, immer sich wandelnden, so einfühlbar nahen wie faszinierend fremden Lebens.

Geheimnisvoll-mythenumwobenes Nachtlicht, das seine Gestalt von Tag zu Tag wandelt; sanft ist der Übergang von einer in eine andere Form. Immer gegenwärtig, doch nach wie vor unerreichbar, zieht der Mond die Erdenbürger in seinen Bann. Seine Magie, seine Poesie und die unstillbare Sehnsucht, die das Herz zerreißt und die Fantasie auf Himmelsflüge schickt, bevor sie abstürzt in düstere Seelenqual und wieder aufsteigt wie das Gestirn, beschwören Anna Stegmann und Jorge Jiménez musikalisch, in selten zu erlebender Besetzung.

Die GWK-Preisträgerin und international ausgezeichnete Blockflötistin aus Münster lebt in Amsterdam – und ist in der Alten wie in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu Hause. Anna Stegmann ist Dozentin am Royal College in London. Ihre Konzerte mit ihrem Ensemble Odyssee und The Royal Wind Music sind weltweit umjubelt. Mit dem katalanischen Violinvirtuosen und Dirigenten Jorge Jimenéz, der in sämtlichen Stilen brilliert und von seiner Homebase London aus mit diversen Ensembles international begeistert, geht sie auf musikalische Mondfahrt.

Inspiriert von den Phasen des uralten Trabanten zaubern die beiden Gefühle und Stimmungen, Grillen und Launen, die mit den Phasen des Mondes korrespondieren, in den intimen Kirchenraum von St. Anna.

0 Karten für das Konzert am Samstag (14. 9.) von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Kapelle St. Anna in Höpingen gibt es unter anderem im AZ-Ticket-Service, Rosenstraße 2, in Coesfeld.