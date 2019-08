Die Halle hat in den Sommerferien einen neuen Fußboden erhalten. Der 1200 Quadratmeter große hellgraue Linoleum-Belag biete beste Trainingsmöglichkeiten, wie Alexander Schulz vom Gebäudemanagement der Gemeinde Rosendahl bestätigt. Es sei nur der oberste, vier Millimeter dicke Bodenbelag erneuert worden. Wegen der immer wieder notwendigen Trocknungsphasen während der Baumaßnahme seien volle sechs Wochen für die Arbeiten benötigt worden.

Bei der Linierung seien die aktuellen Vorschriften umgesetzt worden. Die Anzahl der Badminton-Felder ist von vier auf sechs erhöht worden, worüber sich die Freunde dieser Sportart besonders freuen werden. Jeder Sportart sind Linien in einer anderen Farbe zugeordnet, so dass neben Badminton natürlich Fußball, Volleyball und Handball in der Halle gespielt werden können. Das Naturprodukt Linoleum, das für den neuen Bodenbelag verwendet worden sei, sei besonders widerstandsfähig. Schließlich habe der vorherige Bodenbelag – ebenfalls aus Linoleum – eine Lebensdauer von 30 Jahren gehabt.

Im Vorfeld der Baumaßnahme sei die Beschaffenheit des neuen Hallenbodens mit Schulen und Vereinen abgestimmt worden. Bürgemeister Christoph Gottheil betonte: „Mit dieser Baumaßnahme ist die Umwandlung der Sporthalle in eine Versammlungsstätte weitgehend abgeschlossen. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein auf diesem Weg.“

In der jüngsten Vergangenheit waren im Hinblick auf den Brandschutz und die Barrierefreiheit bauliche Veränderungen in der 30 Jahre alten Halle vorgenommen worden. Auch der Prallschutz an den Hallenwänden ist erneuert worden. Für alle Maßnahmen belaufen sich die Kosten auf rund 300 000 Euro. Finanziert werden die Arbeiten unter unter anderem mit Mitteln, die im Zuge des Kommunal-investitionsförderungsgesetzes (204 000 Euro) bereitgestellt werden. Den Rest übernimmt die Gemeinde Rosendahl. In den Sommerferien 2020 ist geplant, in der Halle eine Brandmelde-Anlage zu installieren. Außerdem soll der Sanitärbereich saniert werden.