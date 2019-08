Wasserarbeit fiel diesmal aus

Die Hunde wurden in drei Klassen eingeteilt. Die erste Klasse bildeten die jungen Hunde, die sich gerade in Ausbildung zur Jugendsuche/HZP befanden. Die zweite Klasse hat diese Prüfung bereits erfolgreich hinter sich gebracht und stand nun kurz davor, die sogenannte Meisterprüfung, die VGP, zu absolvieren. Die dritte Klassen bestand aus den jagdlich erfahrenen Hunden, die all diese Prüfungen schon bestanden hatten. Alle Hunde mussten sich entsprechend ihrem Leistungsstand an Aufgaben wie Verlorensuche, Fuchs/Kaninchen über Hindernis apportieren, Apport einer Taube aus einem aufgebauten Lockbild versuchen. Auch der Gehorsam wurde nicht außer Acht gelassen. Dabei wurde die Leinenführigkeit im Stangenholz, freies Bei-Fuß-Laufen, Ablegen unter Ablenkung abgefragt. Zum Abschluss wurde für alle Gespanne gemeinsam eine Treibjagd simuliert, bei der die Hunde ihre Standruhe unter Beweis stellen mussten. Leider war aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit kein geeigneter Teich für die Wasserarbeit vorhanden. So musste dieses Fach in diesem Jahr leider ausfallen.

Alle Hunde zeigten einen hohen Leistungsstand. In der Meisterklasse hatten zwei Gespanne die volle Punktzahl erreicht und mussten im Stechen bei hochsommerlichen Temperaturen nochmals alles geben. Daraus ging Stefan Bennemann mit seinem Deutsch-Langhaarrüden Westfalens Don (Fiete) vor Klaus Fischer mit seiner Deutsch-Drahthaarhündin Casy von der Efze (Amy) als Gewinner hervor. In der zweiten Klasse siegte Heike Bröker mit der Kleinen Münsterländerhündin Ina vom Kinderbach. In der Jugendklasse hatte Hubert Weitkamp mit dem jungen Drahthaarrüden Carlos von der Waterfohr die Nase vorn.

Bei der Preisverleihung konnten dank vieler Spenden der Geschäftsleute aus der Umgebung alle Gespanne mit tollen Preisen belohnt werden.