Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (mr). Vor dem Amtsgericht Coesfeld muss sich ein 26-jähriger Rosendahler verantworten, der am 7. Mai dieses Jahres auf der Gustav-Böcker-Straße mit einem VW Touran unterwegs gewesen ist. Er ist von einer Mitarbeiterin der Justizbehörde gesehen worden, als diese auf dem Weg zu dessen Hausadresse gewesen ist. Der Angeklagte gab an, dass ihm nicht bekannt gewesen sei, dass sein irakischer Führerschein nur sechs Monate nach seiner Ankunft in Deutschland gültig sei. Da der Angeklagte nur über mangelnde Deutschkenntnisse verfügt, soll jetzt ein neuer Termin angesetzt werden, bei dem ein Kurdisch-Dolmetscher zugegen sein soll und die Zeugin geladen werden soll.

Von Manuela Reher