Blinker setzen und Bildung genießen

Offiziell wiedereröffnet worden ist das Schmuckstück jetzt im Beisein von Dr. Karl-Wilhelm Stell aus Stadtlohn, der den Darfeldern das kleine Fachwerkhaus mit seiner Kastell-Stiftung vor sechs Jahren geschenkt hat. Stell und seine Ehefrau Mechthild zeigten sich beeindruckt von dem, was bisher im Haus der Wissenschaft alles auf die Beine gestellt worden ist.

Damals sind Mitarbeiter der Westfälischen-Wilhelms-Universität (WWU) auf das im Bau befindliche Fachwerkhaus aufmerksam geworden, wie Alfred Eimers von „Ideen für Darfeld“ im Rahmen einer kleinen Feierstunde berichtete. Das Gebäude sei von den Einheimischen damals skeptisch als „Lehmhaus“ belächelt worden. Auch der Name „Haus der Wissenschaft“, den die Uni Münster erdacht habe, habe für Schmunzeln in der Darfelder Bevölkerung gesorgt.

Inzwischen gebe es kaum noch Skeptiker, so Eimers, weil sich das Haus der Wissenschaft als willkommenes niedrigschwelliges Bildungsangebot erwiesen und bewährt habe. Dazu beigetragen hätten die verschiedenen Ausstellungen, die in Kooperation mit der Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) der WWU Münster dort angeboten worden seien. Die „Expedition Münsterland“ habe die AFO unter Leitung von Dr. Wilhelm Bauhus bereits im Februar 2011 nach Darfeld geführt. Aus dem westlichen Münsterland waren 1944/ 45 die berüchtigten V1- und V2-Raketen abgeschossen worden. Am Darfelder Bahnhof wurden die Raketen umgeschlagen und per Tieflader zu den umliegenden Abschussplattformen gefahren.

Den Anfang des Ausstellungsreigens im „Haus der Wissenschaft“ machte ein geologisch-wirtschaftliches Thema. „Dallas? Darfeld! – Asphalt im Münsterland“ lautete der Titel der ersten Ausstellung im Haus der Wissenschaft.

Im Jahre 2014 folgte die Ausstellung „Quellen der Baumberge“. Eimers erläuterte: „Die kleine Bergformation erhebt sich quasi über einer wasserundurchlässigen Schüssel mit umlaufendem Rand. An dieser auf etwa 110 bis 120 Höhenmetern gelegenen Linie entspringen ringsherum Vechte, Berkel, Dinkel, Stever und Aa.“ Die Besucher der Ausstellung konnten damals ein Landschaftsmodell mit Wasser befüllen und den Ablauf beobachten und damit Wissenschaft zum Anfassen erleben.

Eine Ausstellung über das Zisterzienserkloster Klein Buro wurde im Jahre 2016 gezeigt. 2017 lockte die Ausstellung „Mathe-Brücken im Münsterland“ viele Besucher ins Haus der Wissenschaft.

Alfred Eimers teilte mit, dass pro Saison – von Mai bis Oktober – bis zu 3000 Besucher das kleine Fachwerkhaus im Generationenpark in Darfeld besuchen. Auf eine jetzt fast fünfjährige Ausstellungstätigkeit zurückblickend, stellte Eimers fest, dass die Einwohner Darfelds und die WWU Münster das Geschenk der Kastell-Stiftung angenommen haben und es gut nutzen. Das Haus der Wissenschaft, die Zusammenarbeit mit der WWU und die Ausstellungen seien inzwischen überregional bekannt.

Auch Bürgermeister Christoph Gottheil lobte die Einrichtung als wichtigen Baustein im Generationenpark Darfeld. Auch die Radler, die auf der Radbahn Münsterland unterwegs seien, die dort entlangführt, könnten schnell mal den Blinker setzen, um zum Haus der Wissenschaft abzubiegen. „Das ist eine tolle Sache. Die Idee hat sich durchgesetzt. Wir sind froh, dass wir ein solches Objekt in unserer Gemeinde haben“, betonte Christoph Gottheil.

Und der Reigen des niedrigschwelligen Bildungsangebots wird fortgesetzt, wie Alfred Eimers mitteilte. Im kommenden Jahr ist in Kooperation mit der Universität eine weitere Ausstellung zu einem wissenschaftlichen Thema geplant. Eimers kommentierte weiter: „Die Universität ist sehr an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert, da alle Beteiligten davon hohen Profit haben. Die Kinder- und Jugend-Uni Q.Uni der WWU wird zu Gast sein. Der Name Q.Uni steht für eine phonetische Verbindung aus den beiden Anfangsbuchstaben K und J der Wörter Kinder- und Jugend-Uni. K und J verschmelzen hier von einem gesprochenen KJ zu einem vereinfacht geschriebenen Q.

Mit der Q.Uni möchte die Westfälische Wilhelms-Universität Münster bei Kindern und Jugendlichen das Interesse und die Neugier für wissenschaftliche Phänomene wecken sowie Begeisterung für Wissenschaft und Forschung in allen Fächern fördern.