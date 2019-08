Osterwicker bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Osterwick (jd). Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück in Osterwick ist heute Morgen gegen 10 Uhr ein Osterwicker schwer verletzt worden. Zusammen mit seinem Sohn fällte er einen Baum, der jedoch nicht in die geplante Richtung fiel. Der Vater wurde vom Geäst getroffen. „Wir wurden um kurz nach 10 Uhr alarmiert und waren mit zwei Fahrzeugen und einem Dutzend Einsatzkräften vor Ort, um den Mann aus seiner Zwangslage zu befreien und ihn aus dem Wald zu transportieren“, berichtet Einsatzleiter Stefan Eggemann. „Die Löschzüge Darfeld und Holtwick waren ebenfalls alarmiert.“ Das DRK brachte den Verletzten anschließend ins Krankenhaus. Besonders hervorheben möchte Stefan Eggemann den Einsatz der Nachbarn. „Sie standen wirklich an jeder Kreuzung und haben uns top eingewiesen. So haben wir schnell den Weg zum Einsatzort gefunden.“

Von Jessica Demmer