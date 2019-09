Jugendarbeit wieder in Darfeld aktiv

Darfeld. Kurzweilige Nachmittage, Basteleien und Action stehen ab Donnerstag (5. 9.) auf dem Programm: Das wöchentliche Spiel- und Spaßangebot der Offenen Jugendarbeit Rosendahl startet wieder in Darfeld und findet wöchentlich statt. Die Jugendarbeit lädt Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren zu ihrem abwechslungsreichen Programm ein. Ab dem 5. September ist das Team der Jugendarbeit jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr am Generationenpark in Darfeld vor Ort. Gestartet wird mit einer Schnitzeljagd, heißt es in der Ankündigung. In den darauffolgenden Wochen wird jeweils ein kreatives Angebot vorbereitet, zum Beispiel das Basteln mit Salzteig. Außerdem besteht in der Zeit immer die Möglichkeit, die mitgebrachten sowie die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Anmeldungen für das Spiel- und Spaßangebot sowie weitere Fragen nimmt Julia Lorenz unter der Mail-Adresse lorenz@ oja-rosendahl.de entgegen. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung