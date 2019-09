Im Anschluss wird die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Monika Klein, in den Mittelpunkt treten. „Sie wird einen Vortrag über Europa halten“, sagt Maria Rottmann von der kfd Osterwick. Außerdem sei ein Europa-Quiz geplant. „Denn nach der Wahl ist vor der Wahl“, betont Pastoralreferentin Reinhildis Lösing die Wichtigkeit von einem starken Europa.

Anmeldungen bis Donnerstag (12. 9.) in Holtwick bei Regina Hemsing (Tel. 02566/4064), in Osterwick bei Maria Rottmann (Tel. 02547/289), in Darfeld bei Ulrike Göcke (Tel. 0152/ 29529610) und in Höven bei Ulla Werschmöller (Tel. 02541/72757).