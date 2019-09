Kinder sind in Haus Holtwick an der Macht

In der Nachbarschaft Haus Holtwick haben die Kinder das Sagen: Denn diese feierte jetzt ihr diesjähriges Sommerfest. Das Vogelschießen mit der Armbrust gewann Greta Kröger und wählte zur Sicherheit ihren größeren Bruder Felix zum Prinzregenten (Mitte). Laina Pasker (rechts) und Helena Hinske wurden zu Ehrendamen befördert. Am Torhaus und im Generationenpark feierten die Nachbarn bis tief in die Nacht, heißt es in der Pressemitteilung. Drei schöne Preise wechselten beim Bingo-Spiel noch ihren Besitzer.