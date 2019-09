Hilfe für Männer gegen das Einrosten

Osterwick. Alleine etwas anzufangen ist schwer, in einer Gruppe geht es viel leichter. Vor über 30 Jahren haben sich aus diesem Grund eine Reihe von „eingerosteten Männern“ unter dem Dach von SW Holtwick zusammengefunden, um etwas für ihre Fitness und Beweglichkeit zu tun. Die Quälereien unter Leitung von Heinz Fedders hatten schnell auch Männer aus den anderen Ortsteilen, aus Billerbeck und Coesfeld angezogen. Auch nach dem Ausscheiden von Heinz Fedders wird diese Art der Übungen weitergeführt. Nach den Ferien geht es wieder los mit der Funktionsgymnastik. Jeden Montag wird ab 20 Uhr in der Sporthalle in Osterwick alles gedehnt, was den Körper so zusammenhält. Von 40 bis über 60 ist altersmäßig alles vertreten. Es haben sich in Holtwick Fahrgemeinschaften gebildet. Neueinsteiger können montags zur Sporthalle nach Osterwick kommen, Infos bei Winfried Weber, Tel. 1887

Von Allgemeine Zeitung