Maritime Gefühle mit den „Seebären“

Nach einer Begrüßung durch die beiden Vorsitzenden Thomas Süthold und Maria Richter startete der gemeinsame Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Die Backwaren waren in liebevoller Handarbeit von ehrenamtlichen Helfern der Stiftung hergestellt und gestiftet worden. Bei angenehmen Temperaturen war die Zeit bis zum abendlichen Grillen im Nu verflogen. Immer wieder wurde zu den Liedern des Shantychors geschunkelt und gesungen. Auch der Mitarbeiterchor der Stiftung reihte sich zu einigen Liedern unter die „Seebären“ und bereicherten, zur Freude aller, den reinen Männerchor auch mit weiblichen Klängen. Zugaben waren unumgänglich.

Währenddessen waren die Besucher eingeladen, sich bei einer Vorführung ein Bild zum diesjährigen Vereinsprojekt zu machen. Der „Qwiek.up“, ein fahrbarer und bedienerfreundlicher Bildprojektor mit ganz besonderen Fähigkeiten. Ein Hilfsmittel, das speziell entwickelt wurde, um das Wohlbefinden von Senioren zu steigern. Das Gerät bietet die Möglichkeit, durch verschiedenste Geräusche und großflächige Projektionen an Wand oder Decke, in jedem Raum ein außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Vom klassischen Snoezelen und Bildbetrachtungen aus den ganz privaten Biografien des Seniors, bis hin zu bewegungsanimierenden Waldspaziergängen oder Konzertbesuchen. Viele solcher Erlebniswelten können mit Hilfe dieses Projektors wieder erfahrbar gemacht werden.

Insbesondere in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz und bei in der Möbilität eingeschränkter Senioren, werden beim Einsatz dieses Hilfsmittels positive Erfahrungen gesammelt. Auch in der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian konnten während eines mehrtägigen Einsatzes des Vorführgerätes ausnahmslos positive Rückmeldungen gesammelt werden.