„Wir machen uns was vor“

Kreis Coesfeld. Er geht uns alle an: Der Klimaschutz. Sicher wie der Klimawandel ist: „Es gibt keinen Plan(et) B!“ Diesen Titel trägt auch das umfassende Programm, das im Kreis Coesfeld zur zweiten Klimaschutzwoche bis zum 22. September zusammengestellt wurde. „Der Klimaschutz ist weiblich“, flachste Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in seinen Begrüßungsworten zur Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend in Frenkings Hof in Nottuln-Appelhülsen, bezugnehmend darauf, dass die Vorbereitung und Koordination mit den Kommunen und dem Kreis überwiegend in weiblicher Hand lag.

Von Ulla Wolanewitz