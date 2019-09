In die Sekundarschule eingebrochen

Rosendahl. Mittels eines Gullydeckels haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 10.50 Uhr, eine Fensterscheibe der Sekundarschule eingeschlagen. Anschließend begaben sich die Täter in das Gebäude, versprühten einen Feuerlöscher und entnahmen einige Getränke aus einem Kühlschrank, heiß es im Polizeibericht. Weiteres Diebesgut konnte bei der Anzeigenaufnahme zunächst nicht angegeben werden. Den mitgebrachten Gullydeckel entnahmen die Täter zuvor an der Einmündung Fabianuskirchplatz Ecke Droste-Hülshoff-Weg. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung