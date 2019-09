Die Reise zum persönlichen Glück

Wie Gottheils Leben heute aussieht und wie auch andere Menschen die Reise zu ihrem ganz persönlichen Glück meistern können – das steht im Zentrum einer Lesung mit der Autorin. Am kommenden Donnerstag (19. 9.) um 19.30 Uhr lädt die Galeristin Dr. Gabriele Hovestadt Karin Gottheil zu einer Lesung in ihrer Galerie (Stockum 7) in Nottuln ein. Die Autorin wird die Besucher mit auf eine Reise zu dem großen Glück nehmen, heißt es in der Ankündigung.

Wer nach Glück sucht, der muss erst einmal herausfinden, was Glück für ihn persönlich überhaupt bedeutet. In ihrem Debüt „Mein wundervolles Spastikbuch“ lässt Gottheil die Zuhörer teilhaben an der Geschichte ihres eigenen, sehr bewegenden Weges zum Glück. „Gottheils Hintergrund ist keinesfalls typisch und alltäglich, vielmehr eine Geschichte, die außergewöhnlicher nicht sein könnte und „unter die Haut“ geht“, ist Dr. Hovestadt überzeugt und freut sich bereits auf die Lesung. 7 Karten können zum Preis von 15 Euro unter Tel. 02502/7830 oder per Mail an info@galerie-hovestadt bestellt werden. Die Lesung findet am Donnerstag (19. 9.) ab 19.30 Uhr statt, Stockum 7 in Nottuln.