Darfeld/Höpingen. „Das war ein richtiges Highlight“, war die einhellige Meinung der Besucher des Konzertes in der St.-Anna-Kapelle in Höpingen. Standing Ovations und Bravo-Rufe erfüllten daher die voll besetzte und ausverkaufte Kapelle am Ende des ersten Konzertes im Rahmen der Reihe mommenta Münsterland, die Konzerte an außergewöhnlichen Orten anbietet.

Von Martina Hegemann