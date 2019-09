Erneut in Sekundarschule eingebrochen

Osterwick. Lediglich provisorisch konnte ein Fenster nach dem letzten Einbruch in die Sekundarschule gesichert werden, bevor Einbrecher erneut zuschlugen. Nach einem Einbruch in der Nacht zum Samstag (14. 9.), stiegen vermutlich dieselben Einbrecher erneut in der Nacht zu heute (16. 9.) in das Schulgebäude ein. Das Fenster war mit einer Spanplatte gesichert. Diese wurde bei dem jetzigen Einbruch mit einem Gullideckel zerstört. Vermutlich ohne Diebesgut verließen die Täter die Schule. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung