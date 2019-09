Nachbarschaftsturnier unter Flutlicht

Osterwick. Erstmalig beim „Mitternachtsturnier“ werden die Nachbarschaften aus Osterwick in diesem Jahr antreten. Das Nachbarschaftsturnier von Westfalia Osterwick findet am Freitag (27. 9.) im Westfalia-Stadion statt. Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft „WieSchop“ (Foto) ihren Titel verteidigen kann. Die ersten Spiele sollen um 20.30 Uhr angepfiffen werden, so die Planungen. Der Sportverein bittet die Mannschaften darum, sich bis 20 Uhr am Rasenplatz einzufinden. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt. Anmeldungen nimmt Turnierkoordinator Dennis van Deenen bis Montag (23. 9.) per Mail an turnierleitung@westfalia-osterwick.de oder unter Tel. 0172/5998562 (auch WhatsApp) entgegen. Der Spielplan wird wie in den vergangenen Jahren vor Ort gelost. Spielberechtigt sind Fußballer ab 16 Jahren.

Von Allgemeine Zeitung