„Gemeinschaftsgedanke wird weitergetragen“

Schulze Langenhorst war 32 Jahre an der Sekundarschule tätig und insgesamt 42 Jahre im Dienst. 17 davon hatte sie das Amt der stellvertretenden Schulleiterin an der Sekundarschule inne. „Du hast den weiblichen Blick in die Schulleitung gebracht und das hat uns unglaublich gut getan“, so Barkowsky. Nicht nur er, sondern auch Jochem von Schwerdtner (Bezirksregierung Münster) dankte Schulze Langenhorst für ihren „unermüdlichen und stets engagierten Einsatz.“

„Du hast einen Endspurt hingelegt, wie man ihn sich nicht hätte besser vorstellen können“, blickte Kristin Ebbing, kommissarische Schulleiterin, in ihrer Rede zurück. Sie zauberte bei den Gästen ein Bild von Schulze Langenhorst in den Kopf, wie sie „mit drei Vertretungsplänen unter dem Arm und zwei Handys am Ohr durch die Aula raste“, und bis zum letzten Arbeitstag für ihre Kollegen und Schüler zur Verfügung stand. „Wir versprechen, dass wir deinen Gedanken des Miteinanders weitertragen werden“, versprach Ebbing.

Schulze Langenhorst zeigte sich überwältigt von den Worten und bedankte sich für die schöne und lehrreiche Zeit an der Sekundarschule.