Mit einer Menge Herzblut Menschen in Bewegung bringen

Rosendahl. Wie mit ehrenamtlichem Engagement und einer hohen Menge an Arbeitsstunden – Herbert Kortüm sprach für Turo Darfeld von gut 10 000 Arbeitsstunden pro Jahr nur für die Fußballabteilungen – Menschen in Bewegung gebracht werden, zeigten Kortüm und Daniel Kramer für die Westfalia Osterwick jetzt auf. Die Vorsitzenden der Sportvereine nutzen im Rahmen des VolksbankForums im Haus Grüner in Osterwick sowie einen Tag später im Hotel-Restaurant Feldkamp in Darfeld die Gelegenheit zu erläutern, wie viel Herzblut die Aktiven in „ihren“ Verein stecken – und damit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Menschen in Bewegung zu bringen.

Von Martina Hegemann