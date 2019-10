Die Hüter des Reviers

Aktiv jagen Sebastian Meyer und seine Frau in ihrem Revier nur alle paar Wochen. „Die Hege und die Pflege des Revieres dagegen wird 365 Tage im Jahr betrieben“ sagt Sebastian Meyer, Leiter des Hegerings Rosendahl. Das Paar versteht sich als Heger ihres Reviers, „wir pflegen den gesunden Wildbestand“, erklärt Meyer. Deshalb muss auch hin und wieder ein Abschuss getätigt werden: „Wir sorgen dafür, dass sich keine Population zu sehr vermehrt und andere gefährdet oder Wildschaden anrichtet“, so der Hegeringleiter.

Bevor er ein Tier erlegt, gilt es allerdings, einige Auflagen zu beachten. So muss beispielsweise die Schonzeit von verschiedenen Wildarten beachtet werden und das Wild in ihrem natürlichen Verhalten beobachtet werden. Wie verhält sich das Tier? Ist es gesund? „Ansprechen“ oder „Lebendbeschau“ nennen es die Jäger. „Außerdem gibt es für gewisse Wildarten Abschusspläne, nachdem wir ihren Bestand geschätzt haben“, erläutert Meyer. So soll sichergestellt werden, dass ein ausgewogener Wildbestand erhalten bleibt. Dabei gilt strikt: Eine gesunde Altersstruktur muss in den jeweiligen Wildpopulationen erhalten werden.

Beim Wildschwein etwa werden die führenden Muttertiere geschont, damit die Rotte zusammengehalten und angeführt wird, erklärt Lisa Meyer. Um die gesunde Struktur zu erhalten, gilt der Grundsatz: „Jung vor Alt und Schwach vor Stark“. Jeder, der waidgerecht jagt, befolgt diese Vorgaben, macht Lisa Meyer deutlich, die als Obfrau für das Jagdhundewesen agiert und eine eigene Jagdhundeschule auf ihrem Hof zwischen Osterwick und Billerbeck führt.

Auffällig bei der Jagd in Rosendahl ist, dass im vergangenen Jahr auch einige Wildschweine erlegt wurden. „Schwarzwild ist in Rosendahl eigentlich gar nicht heimisch“, sagt Sebastian Meyer. Dass Wildschweine sich dennoch in der Region ansiedeln, liege an der Begünstigung mehrerer Faktoren, zum Beispiel der Veränderung in der Land- und Forstwirtschaft, dem günstigen Klima und Abwanderungen aus starken Populationen. „Der Bestand wird jedenfalls größer“, beobachtet Sebastian Meyer. Aber auch hier gebe es strenge Richtlinien, wie die Jäger in den Bestand eingreifen dürfen.

Als Niederwild- Region bezeichnen die Jäger das Münsterland. Heißt: Hier leben Wildtiere wie Hasen, Kaninchen, Fasane, Rehe und vereinzelt Rebhühner. „Für uns ist das oberste Gebot, diese Natur zu erhalten“, macht Sebastian Meyer deutlich. „Glücklicherweise ist im Moment ein deutlicher Aufwärtstrend zu beobachten, beispielsweise bei den Hasen und Fasanen“, freut er sich. Besonders durch für das Wild günstige Wetterverhältnisse oder Blühstreifenprogramme fällt es den Tieren leichter, Schutz und Nahrung zu finden. Das sei auch der guten Zusammenarbeit zwischen den Jägern und den Landwirten zu verdanken. Sie freuen sich, wenn die Landwirte vor dem Wiesenschnitt die Jäger rufen, um in den Wiesen ruhendes Jungwild vor dem Mähen zu vertreiben, um sie so vor dem Mähtod zu bewahren. Dies geschieht mit verschiedenen Mitteln, unter anderem mit ausgebildeten Jagdhunden, die das Wild anzeigen, damit es aus der Wiese gerettet werden kann.

Das Ehepaar Meyer tut das Bestmögliche, um ihr Revier zu hegen. Dazu haben sie im Sommer auch Wasserwannen aufgestellt, um dem Wild ausreichend Möglichkeiten zum Schöpfen zu geben. „Unser Revier ist um unseren Hof herum. Wir sind also jeden Tag darin unterwegs“, lächelt Lisa Meyer.