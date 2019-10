Der erste Literaturkaffee findet am Sonntag (3. 11.) um 15 Uhr in der Bücherei an der Parkstraße statt. Das bewährte Team, bestehend aus Marlies Albers, Johanna Beuter und Ulla Vollmer, lädt alle Interessierten und besonders die Alleinstehenden dazu ein. Anmeldungen sind ab sofort in der Bücherei möglich.

Die Vorlese- und Bastelnachmittage für vier- bis sechsjährige Kinder finden donnerstagnachmittags statt. Zum ersten Vorlese-nachmittag sind die Kinder am 7. November eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr in der Bücherei. Der Nachmittag wird von Inge Richter und Agnes Thering gestaltet, heißt es in der Pressemitteilung. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung werden ebenfalls ab heute in der Bücherei entgegengenommen.

Alle weiteren Termine können dem Veranstaltungsprogramm entnommen werden. Die entsprechenden Flyer sind bei den Banken, in örtlichen Geschäften und in der Bücherei erhältlich.