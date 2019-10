Spielwaren warten auf neue Besitzer

Wer etwas verkaufen möchte, kann die Nummern telefonisch erfragen: Steffi Waltering (rot/ab 400: Tel. 0170/4845448); Vanessa Mendorf (blau/ab 500: Tel. 0151/46703224); Mareike Strotmann (gelb/ab 200: Tel. 0170/3172305); Karolin Kösters (grün/ab 300: Tel. 0176/ 43250350, gerne auch über WhatsApp). In der Farbe Grün können leider keine neuen Nummern vergeben werden, Kösters steht jedoch für Informationen bereit. Die bereits zugeteilten und in vergangenen zwei Jahren aktiv genutzten Verkaufsnummern bleiben bestehen.

Die mit farbigem Etikett, Verkaufsnummer und Preis (in 50-Cent-Schritten) gekennzeichnete Ware kann in einem ebenfalls markierten Karton am Samstag (2. 11.) um 14 Uhr in der Antonius-Grundschule abgegeben werden. Um einen einfachen und reibungslosen Ablauf an den Kassen zu gewährleisten, sollten die Schilder eine Größe von 5 x 3,5 cm nicht unterschreiten und mit Preis und Verkaufsnummer auf einer Seite versehen sein. Ein Vordruck wird bei Bedarf per WhatsApp oder E-Mail zugesandt. Um den Vordruck per WhatsApp zu erhalten, sollten Interessierte Kontakt mit Karolin Kösters aufnehmen, für den Versand per E-Mail reicht eine Mitteilung an kleidermarkt-darfeld@gmx. de. Das Team weist darauf hin, dass die Spielzeugmärkte als auch die Kleidermärkte ehrenamtlich organisiert und durchgeführt werden und bittet daher um Verständnis, falls es zu Wartezeiten an den Kassen kommen sollte.