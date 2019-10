Gottheil will im Chefsessel bleiben

Wichtig sei ihm besonders die Chemie zwischen den Kollegen, der Politik und ihm selbst. „Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind“, begründet Gottheil seine Entscheidung, im Chefsessel bleiben zu wollen. Viele Projekte, die in Planung seien, möchte er auch in Zukunft begleiten. „Dabei sehe ich mich vor allem als Impulsgeber. Umgesetzt werden die Projekte immer mit dem ganzen Team“, betont Gottheil.

„ Ich möchte langfristig im Amt bleiben und etwas bewegen. Ich möchte langfristig im Amt bleiben und etwas bewegen. “ Bürgermeister Christoph Gottheil

Schwerpunkte möchte der noch amtierende Bürgermeister im Falle einer zweiten Kandidatur eine Menge setzen. Unter anderem werde die Digitalisierung in den Schulen weiterhin in den Vordergrund rücken. „Auch möchte ich mit weiteren Betreuungsangeboten für Kinder je nach Bedarf nachsteuern“, kündigt Gottheil an. Die Situationen der Feuerwehrgerätehäuser möchte Gottheil in allen drei Ortsteilen in den Fokus nehmen. „Die Gebäude in Darfeld und Osterwick sollen an- und umgebaut werden, für das Feuerwehrgerätehaus in Holtwick ist ein Neubau geplant“, so Gottheil. Die Infrastruktur in der Gemeinde soll sich weiterhin verbessern – in diesem Zuge habe der Bürgermeister auch die Umgestaltung der Ortsdurchfahrten in Holtwick und Osterwick auf der Agenda. Im Blick hat Gottheil auch eine Verbesserung der Sportstätten. So gebe es beispielsweise Planungen für neue Kunstrasenplätze oder das Dorfgemeinschaftshaus, das am Darfelder Sportplatz entstehen soll. Die Themen Neubaugebiete und Nachverdichtung stehen ebenfalls auf seiner Liste, falls es zu einer zweiten Amtszeit kommen sollte. „Trotz einiger Störfeuer ist insgesamt die Richtung vorgezeichnet, in der wir konstruktiv auf Augenhöhe zusammengekommen sind“, blickt Gottheil auf die vergangenen Jahre als Bürgermeister zurück.

Als „einschneidende Projekte“ bezeichnet er den Glasfaserausbau sowie die Vermarktung von Wohnbaugrundstücken, für das er sich in seiner bisherigen Amtszeit stark machte. Mit dem Programm Gute Schule 2020 seien außerdem die Schulen in Rosendahl fit gemacht worden, beispielsweise durch Sanierungen der Sanitäranlagen. Auch die Zweifachhalle wurde instand gesetzt. In den vergangenen Jahren sei außerdem die Sekundarschule „wieder ins ruhige Fahrwasser“ gebracht worden. „Einen großen Schritt haben wir auch im Hinblick der Windenergie gemacht“, resümiert Gottheil. „Die Energiewende haben wir jetzt eingeläutet.“ Rosendahl sei die Gemeinde im Kreis mit der besten Energiebilanz. Nicht zuletzt nennt der Bürgermeister auch die Flurbereinigung. 13 Kilometer Wirtschaftswege seien bislang saniert worden. Auch wenn es – besonders in der jüngsten Vergangenheit – zu Meinungsverschiedenheiten bei diesem Thema kommt: „Insgesamt finden wir vernünftige Kompromisse“, urteilt Gottheil – der gerne im Chefsessel bleiben möchte.