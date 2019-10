Deko sorgt für schaurige Atmosphäre

Mit viel Freude zeigten sie einige Gegenstände. Aber eben nur einige – alles wollten sie nicht verraten, denn es soll am 31. Oktober die Besucher überraschen. „Die Kinder haben sehr viel Spaß daran und freuen sich schon jetzt auf den Abend mit dem Grusellabyrinth“, schilderte Betreuerin Marlies Bertels die Begeisterung der Kinder. Hans Driemer, einer der Organisatoren des Grusellabyrinths, freut sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern über die rege Beteiligung der verschiedenen Gruppen im Ort, ohne die dieses Event nicht so stattfinden könnte. Als kleine Belohnung für das Basteln der Dekoration, die das Grusellabyrinth in die richtige Stimmung versetzt, besuchten die Organisatoren Daniel Schubert und Hans Driemer die Kinder der OGS am letzten Tag der Ferienaktion – und verteilten als Dankeschön eine kleine Süßigkeit. Die Frage eines der Grundschulkinder, ob sie an dem Abend auch in Verkleidung kommen dürfen, beantwortete Driemer natürlich mit einem Ja.

„Das Basteln der Deko passte hervorragend zu den anderen Aktionen zum Thema Herbst, die in der Woche angeboten wurden“, bestätigten sowohl Marlies Bertels als auch Ulrike Nattler, die mit den Kinder gebacken hat. Kekse, die Fledermäuse, Gespenster und andere Formen darstellten, wurden unter Anleitung geknetet und ausgestochen. Aber es wurde nicht nur Süßes in den Ofen geschoben – auch gesunde und leckere Kürbisbrötchen standen auf dem Speiseplan.