„Wir freuen uns, dass wir ein zweites Mal Still Collins für uns gewinnen konnten“, zählt Hinske-Mehlich eines der Höhepunkte im Kulturprogramm auf. Mit dem Programm „Still Collins Plus“ ist die Coverband von Genesis und Phil Collins in der Zweifachhalle zu Gast. „Das ist wirklich ein besonderes Plus. Selbst wir wissen nicht, was passiert. Es ist ein Überraschungspaket“, sagt die Kulturbeauftragte voller Vorfreude. Wer einen Unterschied zwischen dem Leadsänger Sven Komp und Phil Collins ausmachen will, muss schon ein sehr gutes Gehör haben, heißt es in der Ankündigung der Band.

„ Wir möchten mit dem Kulturprogramm mehrere Generationen ansprechen. " Melanie Hinske-Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde

Gut angekommen sei auch Ingo Oschmann, der im April in Rosendahl zu Gast war. Mit dem Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ sorgt er wieder für Unterhaltung. Mit einem Grinsen im Gesicht blickt Melanie Hinske-Mehlich auf die zurückliegende Veranstaltung: „Während der Pause begab er sich unter die Zuschauer und plauderte mit ihnen“, sagt sie. Und gerade diese Nähe zu den Künstlern mache die Kulturveranstaltungen in Rosendahl aus. „Manchmal stehen wir noch bis in die Nacht mit den Künstlern zusammen und trinken Bier“, lacht Hinske-Mehlich. So habe jede Veranstaltung ihren eigenen Charme. „Es ist immer eine Wundertüte.“

Mit zu den Höhepunkten im Kalender zählt auch die „Voodoo Lounge“, eine Rolling-Stones-Coverband, sowie das Rathaus-Konzert. „Die Liederabende im Sitzungssaal waren immer toll“, berichtet Hinske-Mehlich. Allerdings, mit Blick auf das Alter des Ensembles, wird diese Veranstaltung im Februar zum letzten Mal stattfinden. Dazu wurden im vergangenen Jahr Wünsche der Gäste gesammelt „und das Ensemble präsentiert daraus ein buntes Potpurri.“

Mit der Rosendahler Kulturkarte können alle Veranstaltungen kostenlos besucht werden. Die große kostet 75 Euro, die kleine 55 Euro (ohne Liederabend). Insgesamt kann so die Hälfte gespart werden. Start des Verkaufs ist am Montag (18. 11.) um 8.30 Uhr im Rathaus oder online. Jugendliche haben zum Teil mit vorheriger Anmeldung freien Eintritt.

| www.rosendahl.de