Es ist 14.30 Uhr, als der alarmierende Anruf bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl eingeht: Die Firmenhalle von Metrica Interior, in unmittelbarer Nachbarschaft der Nikolaus-Grundschule, steht zu zwei Dritteln in Vollbrand, so die Annahme. Nach wenigen Minuten ertönen auch schon die ersten Sirenen – die des Löschzuges Holtwick, der sich – erst einmal mit allen Einsatzkräften angerückt – schnell einen Überblick über die Lage verschafft: „Insgesamt gibt es in zwei Bereichen acht vermisste Personen, die durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr gespielt werden. Drei dieser Personen werden im Kellerbereich vermutet“, schildert Michael Sundrum vom Löschzug Holtwick. Schnell rollen die Feuerwehrschläuche quer über das Firmengelände.

