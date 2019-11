Buschkenbrot lockt Besucher an

Darfeld. Bei noch milden November-Temperaturen haben auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher das Angebot des Kreativmarktes „Klein und Fein im Lichterschein“ genutzt, um sich schon einmal auf die bevorstehende Adventszeit einzustimmen: Denn am historischen Torhaus hatten sich wieder einmal viele Anbieter in ihren Markthütten positioniert, um zum entsprechenden vorweihnachtlichen Ambiente mit einmaligem Weihnachtsmarktfeeling beizutragen.