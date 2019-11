Asphaltstraße ärgert Anwohner

Auf die Beschwerde des Anliegers angesprochen, stellt Anne Brodkorb, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen in der Gemeinde, zunächst klar: „Diese Maßnahme darf nicht mit dem Verfahren der Flurbereinigung vermischt werden. Es handelt sich um zwei verschiedene Fälle.“ Der neue Fahrradweg in der Bauerschaft Netter sei demnach ein Teil des Gesamtprojekts „Schlösser und Burgenregion Münsterland“. In diesem sollen Radwege ausgebaut werden, um eine Verbesserung der Radwege-Infrastruktur entlang der 100-Schlösser-Route zu gewährleisten. Im Fokus stünden dabei die Qualität und Sicherheit der Radwege auf der 100-Schlösser-Route. „Dazu soll die Radregion Münsterland ihr Qualitätsversprechen für Radtouristen dauerhaft einlösen“, ergänzt Anne Brodkorb.

Wichtig sei zudem, dass nur Wege-Abschnitte mit „ausreichender“ und „mangelhafter“ Qualität für den Ausbau vorgesehen seien. Die Gemeinde erhalte dafür 80 Prozent an Förderung. Letztendlich habe sich der Rat über das Vorhaben beraten und die Mittel im Haushalt 2019 bereitgestellt.