Mit dem Adventskalender in die Luft gehen

Rosendahl. Wenn die Kläppchen des Adventskalenders der Bürgerstiftung Rosendahl aufgehen, wird es vier glückliche Gewinner von Hubschrauberrundflügen geben. Diese besonderen Preise wurden möglich dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland und in Zusammenarbeit der Bürgerstiftung mit dem Werbering Holtwick. Der Werbering organisiert bekanntlich im nächsten Jahr, und zwar am 29. März 2020, die Holtwicker Gewerbeschau. Die zweite Auflage nach dem erfolgreichen Auftakt in 2015. „Zu diesem Anlass führen wir erneut als Höhepunkt Hubschrauberrundflüge durch, und die Karten hierfür werden demnächst angeboten“, berichtet die Vorsitzende Ilona Faulhaber.